Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Guus Hiddink kijkt naar Ajax: "Dat moet je aan Manschot vragen"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Guus Hiddink
Guus Hiddink Foto: © Orange Pictures

De gasten aan tafel bij Studio Voetbal zijn het volledig met elkaar eens: Wout Weghorst had een rode kaart moeten krijgen voor zijn elleboogstoot tegen Wouter Goes tijdens de wedstrijd Ajax – AZ (0-2). Arno Vermeulen meldt dat de KNVB inmiddels heeft toegegeven dat de spits met rood van het veld gestuurd had moeten worden.

"Dit is een rode kaart, duidelijk. Dat is voor mij geen discussie", zegt Theo Janssen. Hij krijgt direct bijval van Guus Hiddink: "Dit is rood, ja. Waarom hij geel geeft? Dat moet je aan de scheidsrechter vragen."

Arno Vermeulen begrijpt er niets van. "Er is geen verklaring voor. Het is een onbegrijpelijke beslissing van een scheidsrechter die echt wel een goede wedstrijd floot. Hij gaat ook nog naar de beelden toe en kan het dus zien. Natuurlijk is dit duizend procent een rode kaart, daar hoeven we geen seconde over te discussiëren. De KNVB heeft ook laten weten dat het rood is."

Volgens Vermeulen komt Weghorst er nu goed vanaf. "Weghorst heeft dus ontzettende mazzel, want hij kan nu niet meer geschorst worden omdat het gezien en beoordeeld is. Ik denk dat hij anders zeker drie wedstrijden niet meer had kunnen spelen. Ze nemen het op tegen FC Twente, sc Heerenveen en FC Utrecht. Hij mag z’n handen dus echt meer dan dichtknijpen."

Vermeulen uit tot slot ook kritiek op de houding van Weghorst na afloop van het incident. "Ik vind wat hij na afloop doet, erger dan het moment zelf. Op dat moment verliest hij zich door de emotie omdat ze verliezen, maar hij praat er bijna naartoe dat het een schande is dat Goes heel hard tegen z’n elleboog aan loopt. Als hij een kerel is, en dat vindt hij van zichzelf, zegt hij na afloop: In de emotie neem ik een verkeerde beslissing. Het kan echt niet wat ik daar doe. Maar dat doet hij niet. Dan moet je ook toegeven dat je een stomme fout gemaakt hebt."

Arno Vermeulen

Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
