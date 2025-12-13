Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"

Guus Hiddink ziet een mogelijke komst van Jordi Cruijff naar Ajax wel zitten, al constateert hij tegelijkertijd dat de club de afgelopen jaren sportief diep is weggezakt. Dat zegt de oud-bondscoach in de podcast Studio Sedee van De Telegraaf.

Volgens Hiddink is de situatie in Amsterdam ernstig. "Het is een diepe crisis. Dat erkennen ze zelf ook", stelt hij. "Ik zit links en rechts in het Amsterdamse. Je voelt een zekere moedeloosheid. Het fundament is helemaal weggevaagd. Een topclub kan altijd een terugvalletje hebben, maar dat mag nooit dieper zijn dan de derde plek."

De problemen liggen volgens Hiddink niet alleen op het veld, maar ook in de bestuurskamer. "Qua management zijn er de afgelopen jaren enorme fouten gemaakt. Zo is de macht uit handen gegeven en is er in de tijd van Mislintat gezegd: ‘Ga maar kopen wat je wil.’ Zonder dat daar controle op was. Met Overmars is het op het eind niet allemaal fraai gegaan, maar daar lag wél een goed fundament onder qua aan- en verkoopbeleid."

Mocht Jordi Cruijff Alex Kroes opvolgen, dan begrijpt Hiddink die keuze. "Jordi heeft wel de bagage daarvoor. Hij heeft ook de naam mee, maar dan moet je nog wel leveren. Ik weet niet wat hij wil en wat hij gaat doen. Ik ken Jordi vrij goed. Het is wel uitdagend natuurlijk."

Tot slot wijst Hiddink op het belang van herkenbaarheid binnen de club. "Daar moeten mensen zitten die het beroemde Ajax-dna hebben. Wat ik bijvoorbeeld een beetje jammer vind, is dat een man als Simon Tahamata, die veel invloed had bij de jeugd, niet meer bij Ajax werkt. Ik denk dat ook de jeugd verwaarloosd is. Dat is zonde. Als je het over dna hebt: mannen als Simon Tahamata dragen dat dna in zich."