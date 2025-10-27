Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Guus Hiddink vergelijkt Ajax-speler: "Net Mauro Júnior bij PSV"

Cherine
Guus Hiddink
Guus Hiddink Foto: © BSR Agency

Ajax kan volgens Guus Hiddink het vertrek van Jordan Henderson opvangen door Kian Fitz-Jim. De voormalig toptrainer ziet hem als de beste kandidaat voor de rol van controlerende middenvelder in Amsterdam.

De 6-positie blijft een hoofdpijndossier bij Ajax; Heitinga vindt nog geen werkende formule. "Met Henderson had Ajax vorig seizoen een baas. We hadden er in Nederland allemaal kritiek op. We zeiden dat hij dit en dat niet goed kon, maar het was in de hiërarchie wel echt een baas", vertelt Hiddink zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Ajax haalde James McConnell als nieuwe 6, maar overtuigen doet hij nog niet; Hiddink ziet Fitz-Jim als een betere optie. "Die geeft goede passes en kan nog een balletje afpakken ook", vervolgt Hiddink. "Je moet hem wel limiteren. Hij moet in zijn middenveldpositie blijven, en niet van alles gaan doen." 

Volgens Hiddink heeft Fitz-Jim langer de tijd nodig. "Maar ik vind het een heel goede voerder voor andere spelers. Laat hem vier of vijf wedstrijden staan. Je kunt hem een beetje vergelijken met Mauro Júnior bij PSV, van een iets lager niveau. Ik zou hem vier of vijf wedstrijden laten staan, maar wie ben ik", besluit hij vanuit de studio.

