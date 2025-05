Guus Meeuwis: "Daar kon Ajax maar tien seconden van genieten, haha"

"Ik heb er wel eentje", reageert Guus Meeuwis in de kampioensvideo van De Rood Wit Podcast. "Na Ajax-thuis gingen wij (Meeuwis en commercieel directeur Frans Jansen van PSV, red.) samen lunchen. En toen hebben we gezegd dat we er vertrouwen in hadden en dat het nog ging gebeuren. Dat hebben we tegen niemand gezegd, maar toen zeiden we dat het nog goed ging komen."

De zanger keek de kampioenswedstrijd tegen Sparta met enige spanning. "Die 1-1 vond ik echt verschrikkelijk", gaat hij verder. "Ik dacht aan eenzelfde scenario als tegen Heracles Almelo. In de eerste helft uitlopen naar 1-, 2- en 3-0 en daarna klaar."

"Op een gegeven moment kwam er een statistiek voorbij dat Sparta nog niet in de zestien was geweest, nog niet had geschoten, alles stond op 0. En wij stonden nog maar met 0-1 voor. Dan denk je wel van: 'Zul je straks zien...' En ja hoor... Wat ik wel heel leuk vond was dat Ajax maar tien seconden van de 1-0 heeft kunnen genieten, haha", aldus Meeuwis.