Guus Til kijkt niet naar Ajax: "Daar mag je niet over praten"

PSV heeft de druk weer een beetje opgeschroefd richting Ajax. De ploeg won in eigen huis met 2-1 van SC Heerenveen. Guus Til, die enorm belangrijk was met een doelpunt en een assist, wil niet over de titelstrijd praten.

Door de overwinning kan het gat tussen PSV en Ajax verkleind worden naar vijf punten, als de Amsterdammers verliezen bij PEC Zwolle. De middenvelder houdt zich er niet mee bezig. "Op dit moment zijn we afhankelijk. Dan vind ik niet dat je over de titel mag praten. Als je het in eigen hand hebt, kan je zeggen dat je er vol voor gaat. Nu ga je er niet meer over praten."

Waar hij wel iets over wilde zeggen bij ESPN, was over de moeilijke periode die de ploeg beleefde de voorbije weken. "We zijn met het team bij elkaar gekomen. We hebben gepraat. Iedereen van de staf en de spelers was er bij. Er zijn harde noten gekraakt. Ik denk dat het goed is geweest. Je zag ook: ook al ging niet alles goed, we bleven het wel echt met z’n allen doen. Het viel vanavond niet uit elkaar."