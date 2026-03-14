Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

Guus Til is een serieuze optie voor het Nederlands elftal voor het komend WK, zo vertelde bondscoach Ronald Koeman afgelopen weekend.

"We werken met een A-lijst en een schaduwlijst. Guus staat op één van deze lijsten, als nummer tien", zei Koeman in Goedemorgen Eredivisie. "We gaan met 26 spelers naar het WK. Niet alle 26 zullen gaan spelen, dus je gaat ook kijken naar wat de beste groep wordt. Dan zijn jongens als Guus Til absoluut in beeld."

Pascal van der Voort zou Til 'altijd' meenemen, zo zegt hij in De Rood Wit Podcast. "Ja, sorry, maar: Guus Til of Weghorst? Bij Weghorst zegt hij dan: Die kan er eigenlijk wel zo goed als zeker op rekenen dat hij mee naar het WK gaat. Op basis waarvan? Zwolle-uit? Dat ging ook niet zo goed... Waar hebben we het over?"

"Als je zo'n jongen meeneemt, dan neem je Guus Til te allen tijde mee", vindt Van der Voort.