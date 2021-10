Geschreven door Jessica Westdijk 22 okt 2021 om 14:10

Ajax versloeg Borussia Dortmund op overtuigende wijze met 4-0. Erling Haaland kreeg ook zo zijn mogelijkheden, maar werd steeds vakkundig afgestopt door Jurriën Timber en Lisandro Martinez.

Ook in Dortmund zal de Noorse spits niet tot scoren gaan komen tegen Ajax, want hij is wederom geblesseerd, zo meldde Marco Rose op de persconferentie voor het duel met Arminia Bielefeld. Haaland was net terug van een blessure en kwam tegen Mainz en Ajax voor het eerst weer in actie. Nu is hij dus opnieuw een paar weken uit de roulatie met een heupblessure. De return met Ajax is al over anderhalve week.

Naast Haaland zijn ook Thomas Munier en Nico Schulz geblesseerd.