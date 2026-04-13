Haan enthousiast: "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax"

Dies Janse is bezig aan een ijzersterk seizoen bij FC Groningen. Ook Arie Haan is fan van de verdediger.

Janse maakt dit seizoen op huurbasis bij FC Groningen voor het eerst vlieguren in de Eredivisie en doet dat uitstekend. "Hij is klaar voor een terugkeer naar Ajax", oordeelt Haan in de Telegraaf. "Janse heeft een natuurlijke houding, speelt met vertrouwen, heeft overzicht en een goede pass. Hij weet precies waar hij mee bezig is."

De voormalig profvoetballer heeft Janse opgenomen in zijn Elftal van de Week. FC Groningen speelde afgelopen zaterdag 0-0 gelijk tegen Go Ahead Eagles.