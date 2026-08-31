Haan ziet Ajax-ster klaar zijn voor PSV: "Kan zich onderscheiden"

In zijn Elftal van de Week voor De Telegraaf bespreekt Haan de uitblinkers van het afgelopen Eredivisie-weekend. Voor de positie onder de lat twijfelde hij tussen Ter Stegen en Kilian Nikiema van ADO Den Haag. "Marc ter Stegen van Ajax en Kilian Nikiema van ADO Den Haag kwamen in aanmerking. Ik kies voor de Haagse keeper, die er met tien ingrepen toe bijdroeg dat zijn club gelijkspeelde tegen Feyenoord."

Hoewel Nikiema uiteindelijk zijn voorkeur krijgt, is Haan eveneens te spreken over het optreden van Ter Stegen. De Duitse doelman voorkwam volgens hem dat Ajax tegen Telstar in de problemen kwam. "Ter Stegen hield Ajax tegen Telstar in een moeilijke fase op de been. Van hem verwacht je dat. Hij kan zich komend weekeinde tegen PSV onderscheiden."