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Haan ziet Ajax-ster klaar zijn voor PSV: "Kan zich onderscheiden"

Amber
bron: De Telegraaf
Arie Haan
Arie Haan Foto: © Pro Shots

Arie Haan heeft lovende woorden over voor Marc ter Stegen. De doelman van Ajax speelde volgens de voormalig international een belangrijke rol tijdens de overwinning op Telstar en krijgt komend weekend tegen PSV opnieuw de kans om zijn waarde te bewijzen.

In zijn Elftal van de Week voor De Telegraaf bespreekt Haan de uitblinkers van het afgelopen Eredivisie-weekend. Voor de positie onder de lat twijfelde hij tussen Ter Stegen en Kilian Nikiema van ADO Den Haag. "Marc ter Stegen van Ajax en Kilian Nikiema van ADO Den Haag kwamen in aanmerking. Ik kies voor de Haagse keeper, die er met tien ingrepen toe bijdroeg dat zijn club gelijkspeelde tegen Feyenoord."

Hoewel Nikiema uiteindelijk zijn voorkeur krijgt, is Haan eveneens te spreken over het optreden van Ter Stegen. De Duitse doelman voorkwam volgens hem dat Ajax tegen Telstar in de problemen kwam. "Ter Stegen hield Ajax tegen Telstar in een moeilijke fase op de been. Van hem verwacht je dat. Hij kan zich komend weekeinde tegen PSV onderscheiden."

Haan maakte daarnaast in zijn defensie plaats voor voormalig Ajacied Perr Schuurs. De verdediger maakte na een lange en zware periode indruk bij NEC tegen PEC Zwolle.

"Een keuze die ingegeven wordt door sentiment is die voor Perr Schuurs in het centrum van de defensie. Kippenvel kreeg ik van zijn goal met zijn eerste balcontact in de wedstrijd van NEC bij PEC Zwolle. Hij verdient alle lof voor de manier waarop hij na drie jaar een heel vervelende periode weet af te sluiten."

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