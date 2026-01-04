"Had het niet gek gevonden als Ajax Jans had genomen als trainer"

Ron Jans stopt na dit seizoen als hoofdtrainer. De 67-jarige Zwollenaar maakt het seizoen bij FC Utrecht af en gaat daarna met pensioen.

Jans begon in 2002 bij FC Groningen. "Vanaf zijn eerste presentatie was hij gelijk ontwapenend en zelfverzekerd", weet voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland nog. "De eerste wedstrijd, thuis tegen Feyenoord, verloren we nog, maar daarna ging het direct crescendo. Het eerste jaar in de Euroborg haalden we direct Europees voetbal. Eigenlijk heeft hij ons van het lelijke eendje naar iets heel moois gebracht. Hij kwam, zag en overwon", zegt hij bij ESPN.

Nijland vindt het opvallend dat clubs uit de top drie nooit hebben aangeklopt bij Jans. "Ajax begon dit seizoen met Heitinga, een echte Ajacied en het zal ongetwijfeld een talentvolle trainer zijn. Maar ik had het niet gek gevonden als ze Jans als hoofdtrainer hadden genomen, om Heitinga vervolgens klaar te stomen voor het echte werk. Hij had daar zonder meer gepast."