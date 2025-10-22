Had Wout Weghorst gelijk in eerste helft? "Had rood moeten zijn"

Als het aan Wout Weghorst had gelegen, had arbiter Felix Zwayer woensdag in de eerste helft ook een rode kaart uitgedeeld aan Chelsea. Ajax kwam na een vroege rode prent voor Kenneth Taylor al met tien man te staan, maar kort daarna maakte Moises Caicedo een slaande beweging richting Weghorst.

Nadat de boomlange aanvaller een fel, maar volgens Zwayer fair duel met Roméo Lavia uitvocht, stortte Weghorst zich direct daarna ook fel in een strijd om de bal met Caicedo.

Terwijl de maker van de 2-0 de bal speelde naar rechtsvoor Estêvâo, duwde Weghorst Caicedo lichtjes. De Ecuadoriaan was daar helemaal niet van gediend en maakte met zijn arm een slaande beweging richting de Ajax-spits.

De twee stonden meteen kop tegen kop en deden daarna beiden hun beklag bij de scheidsrechter. Weghorst wilde dat de slaande beweging bestraft werd met rood, maar Zwayer en ook de VAR zagen daar geen aanleiding toe.

"Premier League-VAR'S hadden de scheidsrechter naar het scherm gestuurd", schrijft een Engelse kijker op X. "Bloedirritant, ongelofelijke zuiger, enzovoorts", voegt een ander toe over Weghorst. "Kan allemaal kloppen, maar die Caicedo slaat hem gewoon: had rood moeten zijn."

Even later ging Weghorst een duel aan met Tosin Adarabioyo, die zijn voet bij het landen al dan niet bewust in het gezicht van Weghorst plantte. Het gezicht van de Ajax-spits bloedde hevig.

Volgens Ziggo Sport-analist Ronald de Boer was het een opzettelijke actie van de verdediger. "Dit is gewoon een rode kaart", aldus de oud-voetballer.