Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Had Wout Weghorst gelijk in eerste helft? "Had rood moeten zijn"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Wout Weghorst heeft bloed aan zijn hoofd bij Chelsea
Wout Weghorst heeft bloed aan zijn hoofd bij Chelsea Foto: © Pro Shots

Als het aan Wout Weghorst had gelegen, had arbiter Felix Zwayer woensdag in de eerste helft ook een rode kaart uitgedeeld aan Chelsea. Ajax kwam na een vroege rode prent voor Kenneth Taylor al met tien man te staan, maar kort daarna maakte Moises Caicedo een slaande beweging richting Weghorst.

Nadat de boomlange aanvaller een fel, maar volgens Zwayer fair duel met Roméo Lavia uitvocht, stortte Weghorst zich direct daarna ook fel in een strijd om de bal met Caicedo.

Terwijl de maker van de 2-0 de bal speelde naar rechtsvoor Estêvâo, duwde Weghorst Caicedo lichtjes. De Ecuadoriaan was daar helemaal niet van gediend en maakte met zijn arm een slaande beweging richting de Ajax-spits.

De twee stonden meteen kop tegen kop en deden daarna beiden hun beklag bij de scheidsrechter. Weghorst wilde dat de slaande beweging bestraft werd met rood, maar Zwayer en ook de VAR zagen daar geen aanleiding toe.

"Premier League-VAR'S hadden de scheidsrechter naar het scherm gestuurd", schrijft een Engelse kijker op X. "Bloedirritant, ongelofelijke zuiger, enzovoorts", voegt een ander toe over Weghorst. "Kan allemaal kloppen, maar die Caicedo slaat hem gewoon: had rood moeten zijn."

Even later ging Weghorst een duel aan met Tosin Adarabioyo, die zijn voet bij het landen al dan niet bewust in het gezicht van Weghorst plantte. Het gezicht van de Ajax-spits bloedde hevig.

Volgens Ziggo Sport-analist Ronald de Boer was het een opzettelijke actie van de verdediger. "Dit is gewoon een rode kaart", aldus de oud-voetballer.

Gerelateerd:
Wout Weghorst en Moises Caicedo

Weghorst met wond van het veld: "Heb nu een beetje hoofdpijn"

0
John Heitinga staat beteuterd langs de lijn bij Chelsea uit

'Ajax door de gehaktmolen bij Chelsea, positie Heitinga wankelt'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd