Hadj Moussa kreeg geel tegen Ajax: "Meer penalty dan schwalbe"

Feyenoord speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen Ajax. Tijdens De Klassieker kreeg Anis Hadj Moussa een gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie, maar had deze wel gegeven moeten worden?

In de 73ste minuut ging de Algerijnse vleugelaanvaller naar de grond in het strafschopgebied van Ajax. Makkelie zag een schwalbe in de val van Hadj Moussa en gaf de Feyenoorder geel, maar uit de beelden bleek dat hij wel geraakt werd. De VAR greep echter ook niet in.

"Het was geen schwalbe, maar ook geen penalty", oordeelt Kwakman bij ESPN. Collega-analist Kenneth Perez slaat direct aan op het onderwerp. "Hij tikt toch z'n voet aan? Hij tikt meer de voet dan de bal. Het is licht, het hoeft allebei niet, maar het is meer een penalty dan een schwalbe", aldus de Deense oud-voetballer.