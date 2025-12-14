Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Hadj Moussa na nederlaag tegen Ajax: "Hadden hier meer verdiend"

Joram
bron: ESPN
Anis Hadj Moussa aan de bal
Anis Hadj Moussa aan de bal Foto: © BSR Agency

Feyenoord verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 van Ajax. Voor de Amsterdammers scoorden Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Na afloop verscheen Feyenoorder Anis Hadj Moussa voor de camera van ESPN.

"Vandaag zijn we heel teleurgesteld. Ik denk dat we hier meer verdienden. We hebben heel hard gewerkt. We hebben veel kansen gehad, twee keer Ayase Ueda, een keer Watanabe", zegt de aanvaller. Feyenoord verloor nu zes van de laatste acht wedstrijden, maar paniek is volgens Hadj Moussa niet nodig "Soms gebeurt dit. We moeten nu doorgaan."

"Vanaf het veld zag ik dat we geprobeerd hebben het spel te maken. We moeten wat meedogenlozer zijn. We proberen elke wedstrijd te scoren en te winnen." Mag Feyenoord het voorlopig niet meer over de landstitel hebben? "Je mag het daar best over hebben. We zullen daar tot de laatste dag voor strijden. Het gaat niet om één of twee wedstrijden", aldus Hadj Moussa.

Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
