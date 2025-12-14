Hadj Moussa na nederlaag tegen Ajax: "Hadden hier meer verdiend"

Feyenoord verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 van Ajax. Voor de Amsterdammers scoorden Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Na afloop verscheen Feyenoorder Anis Hadj Moussa voor de camera van ESPN.

"Vandaag zijn we heel teleurgesteld. Ik denk dat we hier meer verdienden. We hebben heel hard gewerkt. We hebben veel kansen gehad, twee keer Ayase Ueda, een keer Watanabe", zegt de aanvaller. Feyenoord verloor nu zes van de laatste acht wedstrijden, maar paniek is volgens Hadj Moussa niet nodig "Soms gebeurt dit. We moeten nu doorgaan."

"Vanaf het veld zag ik dat we geprobeerd hebben het spel te maken. We moeten wat meedogenlozer zijn. We proberen elke wedstrijd te scoren en te winnen." Mag Feyenoord het voorlopig niet meer over de landstitel hebben? "Je mag het daar best over hebben. We zullen daar tot de laatste dag voor strijden. Het gaat niet om één of twee wedstrijden", aldus Hadj Moussa.