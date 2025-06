Hahn sprak collega aan: "Tegen Ajax is hij over de grens gegaan"

Suriname is momenteel actief op de Gold Cup. Ook Warner Hahn, oud-jeugdspeler van Ajax, is als doelman aanwezig op het belangrijke voetbaltoernooi. De keeper speelt al een aantal jaren in het nationale elftal van Suriname, en heeft gezien dat er steeds meer Nederlanders zich hebben aangesloten bij het nationale elftal.

"Met veel van de Surinaamse profs hebben we een appgroep waarin we elkaars wedstrijden kunnen bekijken en de belangrijkste doelpunten voorbij zien komen", vertelt Hahn in gesprek met De Volkskrant. "Daarin bespreken we bijvoorbeeld ook het gedrag van Etienne Vaessen in die wedstrijd tegen Ajax. Dat was wel een dingetje. We hebben hem duidelijk gemaakt dat hij een grens is overgegaan, al weet-ie dat zelf ook wel. Met een kleine fatu (grapje, red.) kun je dat toch even aanstippen."

Hahn merkt dat er in Suriname veel wordt verwacht van het nationale elftal. "Alsof we elke tegenstander gegarandeerd met 6-0 moeten oprollen. Ha, die houding hebben ze misschien overgenomen vanuit Nederland. Maar onze tegenstanders zijn zich ook volop aan het versterken met diasporaspelers, uit de Ligue 1 bijvoorbeeld. Wij zijn ook aan het groeien. Hebben we in het najaar een paar sterke dagen, dan staan we zomaar op het WK", aldus Warner Hahn.