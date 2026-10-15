Hajduk-fans zingen bizarre leuzen en trappen Ajax-doodskist kapot

De supporters van Hajduk Split hebben donderdagavond voor grote opschudding gezorgd. Tijdens de tocht naar het stadion lieten de fanatieke aanhangers van de Kroatische club zich racistisch en antisemitisch uit. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

De harde kern, bekend onder de naam Torcida, scandeerde onder meer de leuzen 'Vertrap de Joden', 'Auschwitz, Auschwitz' en 'Sta op, Adolf Hitler'. Daarnaast droegen de supporters een doodskist met daarop de naam Ajax. Die werd later door de aanhangers kapotgetrapt.

De politie reageerde kort na de supportersmars met een officiële verklaring. "Tijdens de mars van de thuissupporters zijn uitlatingen met een strafbaar karakter waargenomen. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart om alle feiten vast te stellen, de daders te identificeren en verdere juridische stappen tegen hen te ondernemen."