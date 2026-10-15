Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hajduk-fans zingen bizarre leuzen en trappen Ajax-doodskist kapot

Joram
Hadjuk Split-fans
Hadjuk Split-fans Foto: © Screenshot X

De supporters van Hajduk Split hebben donderdagavond voor grote opschudding gezorgd. Tijdens de tocht naar het stadion lieten de fanatieke aanhangers van de Kroatische club zich racistisch en antisemitisch uit. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

De harde kern, bekend onder de naam Torcida, scandeerde onder meer de leuzen 'Vertrap de Joden', 'Auschwitz, Auschwitz' en 'Sta op, Adolf Hitler'. Daarnaast droegen de supporters een doodskist met daarop de naam Ajax. Die werd later door de aanhangers kapotgetrapt.

De politie reageerde kort na de supportersmars met een officiële verklaring. "Tijdens de mars van de thuissupporters zijn uitlatingen met een strafbaar karakter waargenomen. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart om alle feiten vast te stellen, de daders te identificeren en verdere juridische stappen tegen hen te ondernemen."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Andres Gerber, technisch directeur van FC Thun

FC Thun-directeur waarschuwt: "Het is geen grootmacht zoals Ajax"

0
Marc Overmars

Vermeend slachtoffer Overmars reageert: "Daar heb ik spijt van"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

FC Thun-directeur waarschuwt: "Het is geen grootmacht zoals Ajax"

Vermeend slachtoffer Overmars reageert: "Daar heb ik spijt van"

Hajduk-fans zingen bizarre leuzen en trappen Ajax-doodskist kapot

Nederland boekt winst op coëfficiëntenlijst, Ajax kan boost geven

Ruud Gullit legt vinger op zere plek: "Ik word nerveus van hem"

Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis

Míchel Sánchez roemt twee Ajax-spelers: "Hij is heel intelligent"

Ouazane en Klaassen in de basis bij Ajax? "Op zijn beste positie"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws