Hajduk Split biedt excuses aan richting Ajax: "Onze supporters"

Hajduk Split won donderdagavond in de strijd om de Conference League met 2-1 van Ajax, maar de club uit Kroatië plaatste na afloop van de nipte zege ook een kritische noot. De wedstrijd lag vanwege een flinke hoeveelheid vuurwerk namelijk maar liefst een kwartier stil.

"Onze supporters kunnen ons op de moeilijkste momenten vleugels geven", benadrukt Hajduk Split. "Maar wanneer zich situaties voordoen zoals die van vandaag, zijn we het verplicht om onze excuses aan te bieden. Ook bieden we onze excuses aan de duizenden mensen die thuis voor de televisie getuige waren van de historische overwinning op Ajax", vervolgt de koploper van de 1. HNL.

Vervolgens komen er verontschuldigingen richting de bezoekers uit Amsterdam en omstreken. "Onze excuses gaan eveneens uit naar de organisatie van het toernooi en naar de leiding en spelers van Ajax, die getuige waren van taferelen waarmee we als club niet in Europa herinnerd willen worden. Ondanks alle inspanningen is er toch iets gebeurd waar we niet trots op zijn", baalt Hajduk Split.