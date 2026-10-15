Hajduk Split gelooft in stunt: "Ajax zoekt nu al naar excuses"

Hajduk Split is donderdagavond de underdog in de thuiswedstrijd tegen Ajax in de hoofdfase van de Conference League, maar in Kroatië is er geloof dat de thuisploeg voor een verrassing kan zorgen. Ivan Katalinic stond in het verleden als trainer van Hajduk Split in de jaren negentig vier keer tegenover Ajax in Europees verband.

"Ik vind het moeilijk om te voorspellen wat we van Hajduk tegen Ajax kunnen verwachten. Zowel Hajduk als Ajax is niet meer de club die het destijds was", begint de oud-trainer in gesprek met het Kroatische Net.hr. "De wedstrijd van donderdag is totaal anders dan onze ontmoetingen in de jaren negentig, maar blijft een grote wedstrijd. Het wordt interessant op Poljud. Het stadion was binnen een uur uitverkocht. Dat zegt alles over de belangstelling voor Ajax en Hajduk. In Split praat iedereen alleen nog maar over deze wedstrijd."

Volgens Katalinic kan Hajduk profiteren van de omstandigheden. "Daar ligt nu ook een kans voor Hajduk. Ajax weet volgens mij net zo weinig over Hajduk als in 1993. Ik hoor bijvoorbeeld dat ze bij Ajax al klagen over het veld. Ze zijn bang voor de staat van de grasmat na eventuele regen. Dat laat toch zien dat ze ergens nerveus zijn. Voor Ajax is het belangrijk om punten te pakken op Poljud en door te gaan naar de volgende fase van de Conference League. Misschien willen ze het toernooi zelfs winnen."