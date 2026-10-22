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Hajduk Split hard gestraft na duel met Ajax, ook STVV de dupe

Max
bron: STVV
Hajduk Split-fans
Hajduk Split-fans Foto: © BSR Agency

STVV baalt enorm van de straf die de UEFA aan Hajduk Split heeft gegeven. De Belgische club moet zonder supporters naar Kroatië. 

De UEFA heeft Hajduk Split gestraft voor de incidenten met Kroatische voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Ajax vorige week. Zo moet de club de wedstrijd tegen STVV volgende maand achter gesloten deuren spelen. 

Voor STVV komt dat nieuws ook hard aan. De Belgische club speelt dit seizoen voor het eerst op het Europese toneel en had veel zin in de uitwedstrijd in Split. Daar is door de UEFA nu een streep door gezet. 

STVV kijkt naar alternatieve oplossingen, maar vindt het niet verantwoord om supporters naar Split te laten reizen. 'De situatie is vervelend. En als club kunnen we geen grote beloftes doen. Maar we beloven jullie wel dat we alles zullen doen om er - in de gegeven omstandigheden - het beste van te maken.'

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