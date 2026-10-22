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Hajduk Split krijgt zware straffen opgelegd na duel met Ajax

Sara
bron: UEFA
Hajduk Split-fans
Hajduk Split-fans Foto: © BSR Agency

Hajduk Split is door de UEFA bestraft naar aanleiding van de wedstrijd tegen Ajax. Dat zijn de gevolgen van de ongeregeldheden rondom de Kroatische club tijdens het Conference League-duel vorige week.

Het volledige stadion moet gesloten blijven tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Sint-Truiden, zo melden de Kroaten op hun officiële clubwebsite. De tuchtcommissie van de UEFA boog zich over de wanordelijkheden in en rondom het stadion. 

De club krijgt daarnaast ook nog een torenhoge boete van € 80.000 en een aanvullende boete van € 16.000 wegens geblokkeerde doorgangen. Bovendien meldt de UEFA een voorwaardelijke sanctie die van kracht wordt als soortgelijke incidenten zich opnieuw voordoen.

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