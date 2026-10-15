Hajduk-trainer García niet bang voor Ajax: "Het zijn geen aliens"

Gonzalo García kijkt uit naar het duel tussen Hajduk Split en Ajax van donderdag. De trainer heeft een verleden in Nederland en bewaart goede herinneringen aan zijn tijd daar. Ook heeft hij nog altijd een goede band met verschillende mensen uit het Nederlandse voetbal, onder wie Jordi Cruijff.

"Nederland is een groot deel van mijn leven. Ik ben lang in Nederland geweest, ken de mensen goed. Ik ben ook dankbaar voor mijn tijd daar", vertelt García op de persconferentie van woensdag. Over Cruijff, met wie hij eerder samenwerkte, is hij eveneens lovend. "Ik heb meerdere keren met hem samengewerkt. Hij heeft me veel geholpen in mijn leven en carrière."

De ontmoeting met Ajax maakt het duel extra bijzonder voor de oefenmeester. Hij ziet een ploeg die volop in ontwikkeling is en inmiddels meer ervaring heeft dan in voorgaande jaren. "Het is altijd leuk om mensen weer te zien. Ajax heeft een geweldig team met goede spelers. Meer ervaren dan dat ik mij herinner, ze bouwen aan een nieuw team. De mentaliteit van Ajax is nu ook iets minder Nederlands, met een Spaanse coach en Jordi die 50/50 is."