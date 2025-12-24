Hakim Ziyech deelt triest familienieuws: oudere broer overleden

Essam Ziyech, de oudere broer van Hakim Ziyech, is overleden. Dat maakt de voormalig speler van Ajax dinsdag bekend via Instagram .

Ziyech deelde dinsdag twee berichten op zijn social media. Eerst schrijft de aanvaller van Wydad Casablanca de tekst "Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren' en vervolgens deelde hij een oproep om voor zijn overleden broer Essam te bidden in de moskee in Dronten.

Er zijn geen details bekend rondom het overlijden van de broer van Ziyech.