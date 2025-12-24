Ajax historie & oud-spelers
Hakim Ziyech deelt triest familienieuws: oudere broer overleden
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots
Essam Ziyech, de oudere broer van Hakim Ziyech, is overleden. Dat maakt de voormalig speler van Ajax dinsdag bekend via Instagram.
Ziyech deelde dinsdag twee berichten op zijn social media. Eerst schrijft de aanvaller van Wydad Casablanca de tekst "Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren' en vervolgens deelde hij een oproep om voor zijn overleden broer Essam te bidden in de moskee in Dronten.
Er zijn geen details bekend rondom het overlijden van de broer van Ziyech.
Laatste nieuws
Gijp kraakt KNVB na Jong Ajax-besluit: "Speel lekker in maart"
'Janssen wilde Ajacied weg hebben': "Had de eerste moeten zijn"
Hakim Ziyech deelt triest familienieuws: oudere broer overleden
'Grim in onzekere positie bij Ajax': "Bewust geen toezegging gedaan"
Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"
Dolberg is een grootverdiener bij Ajax: dit is wat hij verdient
Kenneth Perez wijst: "Dat was een beetje het lullige voor Heitinga"
KNVB geeft uitleg over omstreden goal: "Het blijft mensenwerk"
Voor in de agenda: KNVB maakt speelschema rest van seizoen bekend
'Europese clubs volgen Salah-Eddine; Ajax profiteert wellicht mee'
Meer nieuws
Weijs verdrietig: "Je hoopt dat je de pijn iets kunt verlichten"
Resink niet meer nodig bij Ajax? "Hij is de nieuwe Henderson"
Trainer Anthony Correia duidelijk: "Ik ga zeker niet naar Ajax"
Wesley Sneijder om de tafel met Ajax: "Dat was een fijn gesprek"
Op deze datum speelt Ajax de achtste finale van de KNVB Beker
'Bij Ajax mislukte Ramaj staat voor transfer naar Engelse topclub'
KNVB over niet uitstellen duel Jong Ajax: "Moeilijke afweging"
'Ajax wil snel van speler af': "Niet veel belangstelling voor hem"
'KNVB gebeten hond na door laten gaan Jong Ajax': "Nul empathie"
'Ajax in gesprek over deal Steur, verkooptermijn is uitgelekt'
Ouder nieuws
Van der Gijp geeft Ajax transferadvies: "Hij doet moeiteloos mee"
Erik ten Hag nieuwe directeur Eredivisionist? "Heb ik vernomen"
'Zes clubs uit Premier League tonen interesse in Youri Baas (22)'
Kieft kijkt naar Ajax en is verbaasd: "Ik kon het niet zien..."
Pasveer heeft contact met oud-Ajacied: "Hij appte meteen terug"
Emotioneel Jong Ajax gaat in beladen duel onderuit tegen RKC
Meijer lovend over Ajacied: "Laat de hele ploeg beter voetballen"
Rutjes kijkt naar Ajacied: "Dan sloeg hij me even op mijn been"
Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"
Linssen na moment tegen Ajax: "Dan ben je best wel sneu"
Video’s
Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"
Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"
Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"
Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"
John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"
Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"
VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas
0 reacties