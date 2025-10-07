'Hakim Ziyech kan voor habbekrats aan het werk in Transsylvanië'

De kans bestaat dat Hakim Ziyech zijn carrière definitief voortzet in Roemenië. CFR Cluj verwacht binnen enkele uren duidelijkheid te krijgen van de 32-jarige linkspoot, meldt Gazeta Sportirulor .

Vrijdagavond werd bekend dat de Roemeense club werkt aan de komst van Ziyech. Inmiddels nadert het moment van de waarheid: zijn bedenktijd zit erop en CFR Cluj verwacht dinsdag uitsluitsel van Ziyech, die momenteel zijn conditie op peil houdt met een personal trainer in Amsterdam.

In Transsylvanië ligt een 'indrukwekkend contract' voor hem klaar, meldt Gazeta Sportirulor. Het voorstel zou 50.000 euro per maand omvatten, wat neerkomt op een jaarsalaris van 600.000 euro. Voor Roemeense begrippen zijn dat aanzienlijke bedragen. Ook zijn prestatiebonussen opgenomen in het contract. Ter vergelijking: bij Chelsea verdiende Ziyech meer dan vijf miljoen euro.

CFR Cluj heeft zich de afgelopen weken al versterkt met twee andere grote namen: Kurt Zouma en Islam Slimani. Volgens Roemeense media kampt de huidige nummer twaalf van de Liga 1 met financiële problemen, maar de komst van Ziyech zal doorgaan, mits hij zijn jawoord geeft.

De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al Duhail is sinds zijn vertrek uit Qatar transfervrij.