2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Hakim Ziyech helpt Wydad Casablanca aan nipte zege: 1-0 (video)

Niek
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © BSR Agency

Wydad Casablanca heeft de wedstrijd tegen Berkane winnend afgesloten, hoewel het duel lange tijd in 0-0 leek te eindigen. Hakim Ziyech werd uiteindelijk echter de Man of the Match, want hij nam in de 97e (!) minuut de enige treffer voor zijn rekening. 

De Marokkaanse linkspoot, die in het verleden onder meer bij SC Heerenveen, FC Twente en Ajax speelde, mocht in blessuretijd aanleggen vanaf elf meter en maakte vervolgens geen fout: 1-0. Het was de eerste goal van Ziyech in het shirt van Wydad Casablanca. 

Overigens is Raja Casablanca op dit moment nog de koploper van de competitie met 27 punten uit 14 wedstrijden, terwijl Wydad één puntje minder heeft. De ploeg van trainer Hakim Ziyech heeft echter nog maar 10 wedstrijden (8 zeges, twee keer gelijk) afgewerkt in de de Botola Pro. 

