Hakim Ziyech krijgt advies van oud-Ajacied: "Het rommelt bij PSV"

Wesley Sneijder ziet niets in een eventuele transfer van Hakim Ziyech naar PSV. De recordinternational van Oranje vindt de timing ongunstig en wijst op het Ajax-verleden van de spelmaker. Ook Youri Mulder plaatst vraagtekens bij de mogelijke komst van de Marokkaan, die momenteel zonder club zit.

"Het rommelt bij PSV, dan is het enorm gevaarlijk om een speler met zo’n Ajax-verleden te halen", zegt Sneijder in Rondo op Ziggo Sport. "Dat is wel heel gevaarlijk." Ziyech was jarenlang publiekslieveling bij Ajax en speelde van 2016 tot 2020 in Amsterdam. Zijn verleden kan volgens Sneijder voor onrust zorgen in Eindhoven.

Youri Mulder onderstreept Ziyechs kwaliteiten, maar zet net als Sneijder vraagtekens bij diens fitheid. "Hij is een geweldige speler als hij in vorm is. Op rechts en dan naar binnen zoals hij bij Ajax gebruikt werd. Dan is hij echt fantastisch", aldus Mulder. "Maar ik weet niet of hij fit is."

Ziyech zit sinds juli zonder club, nadat zijn contract bij Galatasaray werd ontbonden. "Hij heeft niet gespeeld in de voorbereiding, dan heb je echt wel twee maanden nodig om helemaal fit te zijn", voegt Sneijder toe.