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Ajax historie & oud-spelers

Hakim Ziyech maakt basisdebuut: "Die liet hij verbijsterd achter"

Bjorn
Hakim Ziyech bij Botafogo
Hakim Ziyech bij Botafogo Foto: © BSR Agency

Hakim Ziyech heft afgelopen nacht zijn basisdebuut gemaakt voor Botafogo. Nadat de oud-speler van Ajax voor de interlandperiode al mocht invallen tegen Mirassol, had hij tegen Vasco (1-2) een basisplaats. Ziyech liet een sterke indruk achter op de Braziliaanse pers. 

"Ziyech was een aanspeelpunt en aanjager op het middenveld van Botafogo", schrijft Globo. "Hij begon wat verder naar voren en stond op dezelfde lijn als Cabral. Hij gaf een aantal goede steekpasses en probeerde het ook van buiten het strafschopgebied. In de tweede helft combineerde hij goed met Vitinho in een snelle aanval."

Ook Terra was geïmponeerd van Ziyech. "Alleen doelman Batista, middenvelder Ziyech en rechtsback Telles, die een prachtige vrije trap scoorde, lieten zich van hun beste kant zien", aldus het Braziliaanse medium, dat de linkspoot beloonde met een 7. "Hij speelde meer centraal, op de positie van Montoro. Met slechts één aanraking liet hij de verdediging van de tegenstander verbijsterd achter."

"Als de bal voor zijn voeten komt, levert dat altijd iets goeds op", vervolgt Terra. "Hij kreeg nog een kans. Hij werd in de tweede helft gewisseld voor Kadir. Het heeft geen zin om een grote naam als Ziyech te contracteren als je een team op het veld hebt dat niet scoort, geen kansen creëert en slecht afmaakt."

Botafogo verloor namelijk in eigen huis met 1-2 en staat op een dertiende plek in Brazilië. Fagaonet ziet ook dat het Ziyech aan een goed elftal ontbeert. "Kwaliteit, techniek en goede steekpasses. Hij miste een teamgenoot. Hij liet zijn kwaliteit en techniek zien met goede passes door het centrum, maar miste iemand om mee te combineren."

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