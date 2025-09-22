AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

'Hakim Ziyech staat voor opmerkelijke rentree in de Eredivisie'

Sara
bron: Rik Elfrink
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Hakim Ziyech zou open staan voor een transfer naar PSV. PSV is op zoek naar een vervanger nu blijkt dat Ruben van Bommel vermoedelijk de rest van het seizoen is uitgeschakeld vanwege de zware knieblessure die hij opliep tegen Ajax (2-2). 

"Hakim Ziyech zou graag naar PSV willen, als de club dat ook wil", meldt Rik Elfrink op X maandagmiddag. "PSV beraadt zich momenteel op de situatie die is ontstaan na het wegvallen van Van Bommel. Driouech, Bajraktarevic, Perisic, Man en in de jeugd Dele Thomas zijn beschikbare alternatieven voor de flanken."

Ziyech is een oude bekende van Peter Bosz. De twee werkten succesvol samen bij Ajax in het seizoen 2016/2017, toen de Amsterdammers de finale van de Europa League bereikten. De oud-Ajacied is momenteel transfervrij en zou dus door de Eindhovenaren kunnen worden opgepikt. 

"Voor PSV is er op dit moment nog geen reden om actie te ondernemen", meldt Elfrink in het Eindhovens Dagblad. PSV heeft op dit moment namelijk meerdere opties klaarstaan om Van Bommel te vervangen, met bijvoorbeeld Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech. Daarnaast is er bij Jong PSV een speler aan boord die veel indruk maakt: Dele Thomas. 

"Deze 18-jarige aanvaller heeft zich in meerdere wedstrijden laten zien als een razendsnelle linksbuiten, die menig verdediger dol wist te draaien", schrijft Elfrink over het talent in het Eindhovens Dagblad

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Raúl Moro

Moro-wissel wekt verbazing: "En dan vergeet je het belangrijkste"

0
Sven Mislintat

Van Seumeren over miljoenenverlies: "Kijk maar eens naar Ajax"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Hakim Ziyech
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 FC Groningen 6 3 12
4 Ajax 5 6 11
5 AZ 4 5 10
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 5 8 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd