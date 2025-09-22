'Hakim Ziyech staat voor opmerkelijke rentree in de Eredivisie'

Hakim Ziyech zou open staan voor een transfer naar PSV. PSV is op zoek naar een vervanger nu blijkt dat Ruben van Bommel vermoedelijk de rest van het seizoen is uitgeschakeld vanwege de zware knieblessure die hij opliep tegen Ajax (2-2).

"Hakim Ziyech zou graag naar PSV willen, als de club dat ook wil", meldt Rik Elfrink op X maandagmiddag. "PSV beraadt zich momenteel op de situatie die is ontstaan na het wegvallen van Van Bommel. Driouech, Bajraktarevic, Perisic, Man en in de jeugd Dele Thomas zijn beschikbare alternatieven voor de flanken."

Ziyech is een oude bekende van Peter Bosz. De twee werkten succesvol samen bij Ajax in het seizoen 2016/2017, toen de Amsterdammers de finale van de Europa League bereikten. De oud-Ajacied is momenteel transfervrij en zou dus door de Eindhovenaren kunnen worden opgepikt.

"Voor PSV is er op dit moment nog geen reden om actie te ondernemen", meldt Elfrink in het Eindhovens Dagblad. PSV heeft op dit moment namelijk meerdere opties klaarstaan om Van Bommel te vervangen, met bijvoorbeeld Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech. Daarnaast is er bij Jong PSV een speler aan boord die veel indruk maakt: Dele Thomas.

"Deze 18-jarige aanvaller heeft zich in meerdere wedstrijden laten zien als een razendsnelle linksbuiten, die menig verdediger dol wist te draaien", schrijft Elfrink over het talent in het Eindhovens Dagblad.