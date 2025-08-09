"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"

"Volgens mij heeft Ziyech zijn bankrekening al wel aardig op orde", stelt Boualin in TransferPioniers. "Op financieel gebied hoeven we ons geen zorgen te maken om hem. Ik zou het geweldig vinden als hij in Nederland afsluit. Ajax is dan meteen de eerste club die naar voren springt, door die geweldige periode. Ook een club die misschien wel behoefte heeft aan een Ziyech."

"Maar het is ook de vraag hoe goed hij nog is. Ik zou het ook geweldig vinden als hij Twente of Heerenveen gaat helpen. Om de cirkel rond te maken. Dan komt hij als een grote meneer binnen en kan hij de leiderrol op zich nemen en weer lekker gaan voetballen. Dat zou wel een sprookje zijn, maar ik weet niet of hij daar zelf voor open staat", aldus Boualin.