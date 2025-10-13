'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

Oud-international Karim El Ahmadi heeft zich in een interview met Sportnieuws bijzonder lovend uitgelaten over zijn voormalige teamgenoot Hakim Ziyech. De spelmaker zit momenteel zonder club, en volgens El Ahmadi is dat onbegrijpelijk, zeker gezien de kwaliteit die Ziyech nog altijd in huis heeft.

"Ik vind het wel bijzonder dat zo'n speler nog geen club heeft in Nederland", zegt El Ahmadi tegenover Sportnieuws. "Als ik dan de topclubs zie... ik vind dat Hakim Ziyech in de top hoort te voetballen in Nederland."

De creatieveling kende de laatste jaren een moeizame periode bij onder andere Chelsea en Galatasaray, maar El Ahmadi benadrukt dat de klasse van Ziyech nog steeds onmiskenbaar is. Niet alleen zou hij van waarde kunnen zijn voor een topclub in de Eredivisie, ook het Marokkaanse nationale elftal mist volgens El Ahmadi een speler van zijn type.

"Hij heeft niet de meest gelukkige tijd gehad, maar het is een speler van kwaliteit. Ik denk ook dat Marokko hem heel goed kan gebruiken. Als je Brahim Díaz ziet van Real Madrid, een hele goede speler, dan ontbreekt er nog iemand die uit het niets, als het heel slecht gaat, een afstandsschot heeft waardoor de winst komt. Dan is het jammer dat zo’n speler nog geen club heeft."

Volgens El Ahmadi zou Ziyech ondanks zijn gebrek aan wedstrijdritme direct van toegevoegde waarde zijn in de Eredivisie. Zijn unieke spelstijl en creativiteit maken hem volgens de oud-Feyenoorder een ideale aanwinst voor de Nederlandse top. "Ik weet zeker dat hij bij de top drie in Nederland van waarde kan zijn, al heeft hij een paar maanden niet gespeeld. Hij heeft een bijzondere techniek, een gave. Hij is een artiest die fysiek niet top hoeft te zijn om het verschil te maken. Dat is denk ik wat elke club wel kan gebruiken."

Ziyech heeft een verleden bij onder meer SC Heerenveen, FC Twente en Ajax, clubs die een lijntje uit zouden kunnen gooien naar de creatieve middenvelder.