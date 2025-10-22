Hakim Ziyech vindt na lange zoektocht eindelijk nieuwe werkgever
Hakim Ziyech heeft na een lange zoektocht eindelijk een nieuwe club gevonden., Dat melden diverse Marokkaanse media en transferexpert Fabrizio Romano. De oud-speler van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax tekent een contract bij Wydad AC. Hij maakt transfervrij de overstap.
Zijn avontuur bij het Qatarese Al-Duhail liep uit op een sof. De middenvelder annex buitenspeler leek dichtbij een overstap naar het Roemeense CFR Cluj, maar zij trokken zich uiteindelijk terug vanwege zorgen over een terugkerende blessure.
Ziyech brak door bij SC Heerenveen, de club waar hij een jeugdproduct van is. Na een goede periode bij FC Twente die erop volgde, tekende hij bij Ajax. De Amsterdammers verkochten de dribbelaar aan Chelsea. Ook Galatasaray staat nog op het cv van Ziyech.
