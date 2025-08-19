Hakim Ziyech weer in de Eredivisie? "Dat zou toch prachtig zijn"

Hakim Ziyech heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden, maar ondertussen houdt de creatieve aanvallende middenvelder zijn conditie wel op peil in Nederland. De linkspoot is transfervrij en er is dan ook veel interesse voor de Marokkaanse smaakmaker.

In #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur, worden er verschillende opties doorgenomen. "Uit de MLS en Saudi-Arabië is er interesse voor Ziyech", zo klinkt het. "Maar bij Twente zoeken ze ook nog naar creativiteit. Zo'n team zal niet betalen wat een club uit de zandbak doet, maar het zou toch prachtig zijn als zo'n jongen zich weer in Europa gaat laten zien", legt men uit.

Ziyech speelde in de jeugdopleiding van SC Heerenveen en maakte vervolgens de overstap naar FC Twente. Daar dwong hij een transfer af naar Ajax. De afgelopen jaren kwam hij achtereenvolgens uit voor Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail. Ziyech is inmiddels 32 jaar en zou daardoor nog jaren mee moeten kunnen op het hoogste niveau.