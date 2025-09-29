'Hakim Ziyech wordt aan verrassende terugkeer naar Ajax gelinkt'

De 32-jarige Marokkaan zit al enige tijd zonder club. Een rentree bij Ajax is in het verleden al vaker besproken, maar concreet werd het nooit. Nu lijkt de deur opnieuw op een kier te staan.

Konur meldt dat Ajax intern bespreekt of Ziyech past binnen het huidige plaatje. De aanvallende middenvelder is transfervrij op te pikken, wat in de huidige situatie aantrekkelijk kan zijn voor de club. Ook Genoa uit Italië zou een optie zijn voor Ziyech, die naar verluidt openstaat voor een ‘nieuw project’.

Opvallend is dat Ziyech recent ook nog werd genoemd bij PSV, dat door blessureproblemen zoekt naar extra aanvallende impulsen. Vanuit Eindhoven zou echter nog geen officieel bod zijn neergelegd.