Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Hakim Ziyech wordt aan verrassende terugkeer naar Ajax gelinkt'

Gijs Kila
bron: Ekrem Konur
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots

Hakim Ziyech zou zomaar weer op de Nederlandse velden kunnen verschijnen. Volgens transferjournalist Ekrem Konur overweegt Ajax de voormalig publiekslieveling terug te halen naar Amsterdam.

De 32-jarige Marokkaan zit al enige tijd zonder club. Een rentree bij Ajax is in het verleden al vaker besproken, maar concreet werd het nooit. Nu lijkt de deur opnieuw op een kier te staan.

Konur meldt dat Ajax intern bespreekt of Ziyech past binnen het huidige plaatje. De aanvallende middenvelder is transfervrij op te pikken, wat in de huidige situatie aantrekkelijk kan zijn voor de club. Ook Genoa uit Italië zou een optie zijn voor Ziyech, die naar verluidt openstaat voor een ‘nieuw project’.

Opvallend is dat Ziyech recent ook nog werd genoemd bij PSV, dat door blessureproblemen zoekt naar extra aanvallende impulsen. Vanuit Eindhoven zou echter nog geen officieel bod zijn neergelegd.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez verbaasd na Ajax - NAC: "Het klopt gewoon niet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi zeer kritisch op Ajax: "Niveau van een degradatieteam"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Hakim Ziyech
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd