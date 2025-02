Halilovic maakt indruk: "'Ajax, jullie willen mij niet halen?'"

Het veld in Sittard was niet al te best, maar daar had Halilovic geen boodschap aan volgens Van Polen: "Ook misschien wel door deze omstandigheden met het veld, dat iedereen daar zoveel moeite mee heeft. Dat had hij niet. Hij is één keer hier aan de zijkant uitgegleden maar hij voetbalt gewoon heel makkelijk." Willaert en van Polen waren het dan eens dat over wie de beste speler was aan de kant van Fortuna: "Al dat creatieve kwam eigenlijk van Halilovic", aldus Van Polen.

Het PEC Zwolle-icoon geeft een mogelijke verklaring voor het goede spel van Halilovic: "Bij hem heb je dan ook het idee vandaag van ‘Ajax, jullie willen mij niet halen? Nou, dan ga ik het eens even laten zien’ En hij liet het wel zien. Met zijn trap, dat lichtvoetige, hoe makkelijk die een Fitz-Jim passeert."