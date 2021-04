Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2021 om 13:04

Sébastien Haller kende een flitsende start bij Ajax, maar leek de laatste weken wat minder in vorm. Door een administratieve fout schreef Ajax de spits niet in voor de Europa League en volgens Hans Kraay junior zou dat de spits weleens dwars kunnen zitten.

Haller wil daar echter niets van weten: “Jullie vinden het leuk om daarover te praten, dat ik niet speel. Dat ik gefrustreerd zou raken, dat soort dingen. Maar daar is niks van waar. Als ik niet zou presteren zoals ik zou willen, dan zou het anders zijn. Tuurlijk, ik kan niet spelen. Maar het is gebeurd”, zo vertelde de spits voor de camera’s van ESPN.

Overigens was hij tegen sc Heerenveen wel weer trefzeker en maakte hij de winnende goal, hoewel Ajax geen beste wedstrijd speelde: “Het is de kracht van grote teams. Zelfs wanneer je niet goed speelt, win je. We mogen blij zijn met de drie punten, de mentaliteit was top.”