Haller definitief terug naar Nederland? "Dat is volkomen onzin"

FC Utrecht wordt de voorbije weken gelinkt aan een definitieve terugkeer van Sébastien Haller. De spits speelde in de tweede seizoenshelft op huurbasis in de Domstad en volgens geruchten wil FC Utrecht Haller definitief overnemen van Borussia Dortmund.

Ron Jans maakt in gesprek met Soccernews een einde aan die geruchten: "Wij gaan er vanuit dat hij niet meer bij ons terugkeert, maar je weet het nooit", zo klinkt het. De geruchten dat Haller al heeft getekend, zijn dus niet waar. "Ik las ook dat hij over twee dagen zou gaan tekenen. Dat is volkomen onzin, maar dat zijn zoveel berichten."

"Er staan wel eens namen van spelers, in wie we interesse zouden hebben, maar die ken ik dan niet eens. Gelukkig zijn er ook wel eens dingen op waarheid gebaseerd", aldus Jans.