Geschreven door Jessica Westdijk 11 jul 2021 om 16:07

Sébastien Haller staat aan de start van zijn eerste volledige seizoen bij Ajax. Afgelopen seizoen kwam de spits in de winter over van West Ham United. Hij liet meteen zijn waarde zien en de domper was dan ook groot toen bleek dat de recordaankoop door een fout niet was ingeschreven voor de Europa League.

Met de NOS blikt hij nog even kort terug op dat voorval: “Daar heb ik al veel over gezegd. Het was een fout en dat kan helaas ook wel eens gebeuren. Maar we beginnen aan een nieuwe seizoen, dus dan is alles vergeven en vergeten. En natuurlijk leren we daarvan. Dit jaar zal ik zelf controleren of ik op de lijst sta, we gaan de lijst met z’n allen controleren”, lacht de spits.

Afgelopen seizoen was hij in 23 duels goed voor 13 goals en 7 assists. Indrukwekkende cijfers die hij uiteraard voort wil zetten: “Ik wil fit zijn en het team helpen. Veel doelpunten maken, kansen creëren en meedoen in alle competities.”