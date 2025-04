Haller geeft Ajacied advies: "Dat is het enige wat hij kan doen"

"Zelfs als je 25 doelpunten maakt, zal hij nog steeds bekritiseerd worden", begint Haller in een interview met Voetbal International. "Het enige wat hij kan doen is er niet te veel aan denken. Het enige wat ik kan doen is hem het beste wensen, want een spits van Ajax zijn is mooi, maar je moet omgaan met kritiek. Ik hoop dat hij beter gaat presteren. Ik weet dat de twijfel snel kan inslaan, maar dat is het beste moment om aan het werk te gaan."

De 30-jarige spits zette na een klein halfuur spelen zijn ploeg op voorsprong, op aangeven van Siebe Horemans. "Ik probeerde de bal met mijn rechts te raken, maar uiteindelijk weet ik niet precies hoe ik de bal raakte, het was vreemd. Gelukkig is het uiteindelijk een doelpunt en dat is heel belangrijk. Het is een speciale wedstrijd voor de club, dus als je dan kan presteren is dat perfect."