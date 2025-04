Haller gelukkig na zege op Ajax: "Heel mooi om mee te maken"

"Dit is een herinnering voor altijd, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Ik wilde dit moment ook even met hen delen. Daarom trapten we nog even samen een balletje", zo legde Haller, die de 1-0 maakte tegen Ajax, na afloop uit in gesprek met De Telegraaf.

Bij FC Utrecht gaat het verhaal dat Haller altijd scoort als zijn vrouw en kinderen in het land zijn. "Ik weet niet of ik altijd scoor, als mijn kinderen erbij zijn, maar volgens mij speel ik wel altijd goed als ze over zijn uit Madrid. Het geeft me een extra boost. Er is niks mooier dan winnen en doelpunten maken, terwijl zij erbij zijn. Ze zijn nu ook wat ouder en krijgen het allemaal meer mee", vertelt de Ivoriaans international.

Haller spreekt van een 'moeilijke wedstrijd' tegen Ajax. "We hebben er enorm veel energie in moeten stoppen. Maar het was ook een heel mooie wedstrijd om mee te maken, want het elftal speelde alsof we één persoon waren. Iedereen vulde zijn taak in en werkte aan hetzelfde doel. Dat is heerlijk om mee te maken."

Zelf was hij dus weer trefzeker. "Ik ben blij dat ik nu twee wedstrijden op een rij heb gescoord en meer efficiëntie in mijn spel heb. Dat is belangrijk, maar ook andere zaken zijn belangrijk. Hoeveel ik loop voor het team, hoeveel ballen ik vasthoud. Europees voetbal is heel dichtbij. Nu moeten we het grijpen ook", glundert Haller.