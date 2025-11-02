Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Haller heeft moeite met nieuwe positie: "Snelheid niet mijn kwaliteit"

Noah
bron: Voetbal International
Sebastien Haller na zijn hattrick
Sebastien Haller na zijn hattrick Foto: © Pro Shots

Dat Sébastien Haller niet meer dezelfde 'Seb' is als voorheen, was al duidelijk. Maar in november nog doelpuntloos zijn, is misschien wat te veel van het goede. Tegenover Voetbal International vertelt hij dat hij op een andere positie speelt als vroeger.

"Weet je, het doel lijkt soms zo ver weg", begint Haller. "Ik ben niet meer op dezelfde positie op het veld. Zo zeg ik het simpel. Maar ik sta een stuk lager op het veld dan voorheen. Dat is niet iets tactisch, dat komt omdat we de wedstrijden niet domineren. Ik heb in dominante elftallen gespeeld, dan sta ik hoger op het veld."

"Nu het lager is, kom ik minder in mijn kracht, snelheid is niet mijn kwaliteit." Haller is op zijn best als hij in the box komt. "Over hoe we dat moeten doen, daar hoef ik het niet met de trainer over te hebben. Want we weten wel hoe we het moeten doen. Als je hoog op het veld wil staan, moet je hoog druk zetten. "

"Maar als we dat willen, dan moeten we ook echt allemaal doen", verklaart de oud-spits van Ajax. "Dan moet je dus op dezelfde lijn zitten. Het is eigenlijk heel simpel. Want als je dat niet bent, moet iedereen steeds vijftig meter terugrennen. Daar word je moe van."

