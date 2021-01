Geschreven door Auke Kooreman 15 jan 2021 om 09:01

Het woord recordaankoop zal nog een lange tijd boven het hoofd van de Haller zweven. Maar tot nu toe maakt hij de verwachtingen waar. De Franse spits was donderdagavond tot twee keer toe belangrijk voor zijn huidige club.

“Ja, het is een heel goed gevoel. Voor een spits is het altijd belangrijk om te scoren. Het hadden er vanavond wel meer kunnen zijn,” vertelt Haller aan ESPN. Haller is in een korte tijd al belangrijk voor Ajax. De speler is op en top fit en laat zijn kwaliteiten zien. De boomlange spits liet net als tegen PSV zien dat hij meer kan dan alleen koppen. De spits heeft een goede snelheid, techniek en heeft overzicht voor de goal.

Een connectie zoeken met je medespelers is erg belangrijk, helemaal voor een spits. Haller werd vaak gezocht via de lucht vanaf beide flanken. “Ik had er met Antony vooraf over gesproken. Het is belangrijk dat je een connectie zoekt met je medespelers. Het maakt mij niet uit of het een indraaiende voorzet of een afdraaiende voorzet is. Het is fijn dat de connectie al in zo’n korte tijd erg goed voelt.”

Haller ziet naar alle waarschijnlijkheid een concurrent vertrekken. “Huntelaar is fenomeen. Iedereen is heel blij dat hij er is en hopelijk blijft hij. Ik ga best doen om hem om te praten, maar dat is niet aan mij. Wij lopen vanavond blij van het veld. Nu moeten wij ons focussen op de grote wedstrijd van zondag.”