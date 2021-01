Geschreven door Auke Kooreman 10 jan 2021 om 20:01

Na een drukke week voor Sébastien Haller maakte hij zondag zijn debuut voor Ajax. De spits moest beginnen vanaf de bank, maar was na zijn invalbeurt gelijk belangrijk. Mede dankzij zijn assist behoudt Ajax de koppositie.

De Franse spits zag vanaf de bank zijn nieuwe club twee vroege goals tegen krijgen. Het werd in de minuten daarna echter wel opgelost, maar Haller had het liever anders gezien. “Het was een opmerkelijk begin. Van de makkelijk weggegeven goals moeten wij leren en niet te lang in blijven hangen,” vertelt Haller tegenover ESPN.

De spits moest na een hectisch weekend eerst vanaf de bank toe kijken, maar mocht na vijfenveertig minuten zijn eerste minuten maken. Geen rood wit met het logo van Utrecht voor de spits, maar wit rood wit met het Ajax-logo erop. “Het was na een hectische week geen gekke keuze van de coach. Bij een transfer en helemaal een transfer waar sommige dingen snel geregeld moeten worden, komt wat energie kijken. Ik ben heel blij dat ik minuten heb gemaakt. Alleen helaas geen goal.” De Fransman scoorde echter wel, maar de goal ging niet door. “Nadat ik scoorde wist ik het niet zeker. Het was een klein verschil, maar buitenspel hoort ook bij het spel.”

Ajax had helemaal in de tweede helft een grote kans op de winst. Het ging zondagmiddag om de details. De schoonheidsfoutjes kostten de Amsterdammers twee dure punten. Volgens de spits was het een zware wedstrijd met een hoge intensiteit. “Engeland is absoluut de zwaarste competitie. Iedere competitie heeft zijn eigen handelsmerk. In Nederland komt het voetballen meer naar voren. Ajax speelt meer voetbal, meer passen tijdens de wedstrijd waardoor er op een hele andere manier gespeeld wordt. Vandaag weten wij niet te winnen, maar staan wij nog altijd eerste.”