Haller kijkt uit naar duel met Ajax: "Dat is nog specialer"

Sébastien Haller kijkt uit naar de wedstrijd tegen Ajax. Voor de spits van FC Utrecht is het een speciaal duel tegen zijn oude club.

Haller begon in januari aan zijn tweede termijn bij FC Utrecht, maar speelde ook anderhalf seizoen in Amsterdam. "Het is altijd leuk om tegen je oude club te spelen, om je oude teamgenoten en de stafleden te zien", blikt hij vooruit bij ESPN.

Haller kent de ontmoetingen tussen Ajax en FC Utrecht als beladen duels. "Het is nog specialer om hem als speler van Utrecht te spelen. Wedstrijden tegen Ajax zijn altijd pittig", weet de Ivoriaanse spits. "Je wacht als een gek op die wedstrijd en weet: dit wordt een gevecht. En als je deze wedstrijd wint, krijg je heel veel waardering van de fans."