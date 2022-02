Geschreven door Idse Geurts 25 feb 2022 om 11:02

Sébastien Haller verkeert dit seizoen in uitstekende vorm. Zowel in de Champions League als in de Eredivisie, staat de spits bovenaan de topscorerslijst. In de Eredivisie heeft Haller zestien doelpunten gemaakt, terwijl de spits in de Champions League ook elf keer het net wist te vinden. Volgens het Spaanse medium Marca zorgt dit dan ook voor een enorme stijging in Haller zijn transferwaarde. Vorig jaar nam Ajax de spits over van West Ham United voor 25 miljoen euro. Marca verwacht echter dat Haller nu ongeveer 45 miljoen euro(!) moet opleveren.

Website Transfermarkt, dat zich dagelijks bezighoudt met stijgingen end dalingen van transferwaardes, schat de transferwaarde van Haller op 30 miljoen euro. Toch moeten geïnteresseerde clubs dieper in de buidel gaan tasten voor de Ivoriaanse spits. In de Champions League heeft Haller immers al meer doelpunten gemaakt dan topspitsen als Robert Lewandowski en Karim Benzema. Mocht Haller zijn topvorm aanhouden dan kan Ajax dus een grote som geld tegemoet zien. Het Portugese medium A Bola, stelt dat er al enkele clubs geïnteresseerd zijn in de diensten van Haller. Vooral Internazionale en Borussia Dortmund onderzoeken de mogelijkheid om Haller over te nemen.