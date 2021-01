Geschreven door Auke Kooreman 08 jan 2021 om 21:01

Het kan je afgelopen dagen niet voorbij zijn gegaan, maar vanaf vrijdagmiddag was het dan zover Sébastien Haller is officieel speler van Ajax. Na een vlotte onderhandeling en geslaagde medische keuring werd de spits aan de Nederlandse media gepresenteerd. Een speciaal moment om terug te keren naar het land waar zijn dochter is geboren en zijn carrière is begonnen.

Sébastien Haller is geen onbekende voor de Nederlandse voetbalfans. Van 2014 tot en met 2017 speelde de Frans-Ivoriaanse spits voor FC Utrecht en zette hij wekelijks zijn naam op het scoreformulier. In totaal kwam hij tot eenenvijftig goals en zestien assists uit achtennegentig wedstrijden voor de Domstedelingen. Na een succes in Frankfurt kwam de international van Ivoorkust niet verder dan veertien goals in Engeland.

“Het was de laatste weken heel snel gegaan. In de maanden en weken hiervoor was er wel al wat contact geweest. Alleen had ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan,” vertelt de spits op de persconferentie. Dat het zo snel is gegaan heeft grotendeels te maken dat hij de speelstijl, competitie en land al kende. Haller hoefde niet te twijfelen over de faciliteiten van de club of competitie, door zijn eerdere periode in de Eredivisie. “Ik had niet verwacht dat ik zo snel terug zou gaan naar de Eredivisie. Bij Ajax ga ik spelen met grote spelers, een coach die ik al ken, je speelt elk jaar om de prijzen in de competitie en je doet mee in de internationale toernooien. Dat is een geweldige kans die ik niet kon laten liggen.”

Haller heeft ervaring met de Europa League, waar hij het komende half jaar als alles meezit in kan spelen. Met Frankfurt haalde de spits in het seizoen 2018/19 de halve finale, maar ging de club eruit via strafschoppen. “Ik kijk eruit om weer in internationale toernooien te spelen.” Haller zal als hij blessurevrij blijft minuten kunnen maken aankomende zondag in de topper tegen PSV.

West Ham United haalde de spits naar Londen voor vijftig miljoen en laat hem gaan voor 22,5 miljoen. Echter heeft Ajax daarmee ook hun eigen transferrecord verbroken. “Ik weet niet precies waarom West Ham mij laat gaan, maar dat het daar wat minder ging, had te maken met meerdere factoren. Ik kijk uit naar mijn periode in Amsterdam. Mijn droom is natuurlijk om zondag te scoren en winnen.”