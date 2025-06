'Haller keert terug in Nederland en tekent deze week contract'

FC Utrecht gaat Sébastian Haller spoedig in de Domstad presenteren, zo weet FC Utrecht-watcher Edjeuitnoord te melden. Komend weekend moet de spits zijn medische keuring al gaan doorstaan.

Volgens de clubwatcher van FC Utrecht gaat hij de eerste training van het seizoen niet halen, maar staat hij maandag op het veld in de Domstad. Haller krijgt een contract dat op dat van doelman Barkas zal lijken, waarmee buiten kijf staat dat hij een grootverdiener in Utrecht zal gaan worden.

De transfersom die FC Utrecht aan Borussia Dortmund overmaakt is voorlopig nog niet vrijgegeven.. Zijn contract in Duitsland liep door tot medio 2026. In het afgelopen halfjaar kwam hij tot vier treffers en één assist bij FC Utrecht.