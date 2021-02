Geschreven door Jessica Westdijk 03 feb 2021 om 20:02

De deadline om nieuwe spelers in te schrijven voor de Europa League is inmiddels verstreken. De UEFA publiceerde daarom woensdag de selecties van alle clubs die nog in het toernooi in zitten.

Uit die informatie werd duidelijk dat Oussama Idrissi met rugnummer 9, het nummer van de vertrokken Klaas Jan Huntelaar, gaat spelen. Maar opvallender was het ontbreken van SĂ©bastien Haller op de lijst. Haller werd deze winter de duurste Ajax-aankoop ooit, maar lijkt dus niet ingeschreven te staan.

Dat is uiteraard niet de bedoeling geweest van Ajax en de club zoekt dan ook uit wat er mis is gegaan. Donderdag wordt daarover meer duidelijkheid verwacht. Hopelijk kan Haller dan alsnog worden toegevoegd aan de selectie.