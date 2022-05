Geschreven door Idse Geurts 30 mei 2022 om 11:05

Sébastien Haller heeft van de UEFA een eervolle onderscheiding gekregen. De spits is opgenomen in het ‘Champions League Team of the Season’. Dit is mede te danken aan de vele goals die Haller dit Champions League-seizoen maakte. Haller was deze campagne immers goed voor elf doelpunten. Hiermee eindigt Haller op de derde plek in de topscorerslijst. Alleen Karim Benzema (vijftien doelpunten) en Robert Lewandowski (dertien doelpunten) wisten vaker het net te vinden dan Haller.

Voor Haller was het een gedenkwaardig Champions League-seizoen. Niet alleen maakte Haller überhaupt zijn debuut in het miljardenbal, ook wist de spits een record te vestigen. De aanvaller wist in elk van zijn eerste zes duels het net te vinden. In de geschiedenis van de Champions League was dit nog nooit gelukt door een speler.

Ook was Haller lange tijd topscorer van de Champions League. Na afloop van de groepsfase stond de Ivoriaanse spits bovenaan de topscorerslijst. Echter, vanwege de relatief vroege uitschakeling van Ajax tegen Benfica, werd Haller uiteindelijk voorbijgestreefd door dus Benzema en Lewandowski.

Hopelijk weet Haller volgend Champions League-seizoen weer dit soort exceptionele prestaties neer te zetten.