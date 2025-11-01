Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Haller over mindere fase: "Niet dezelfde speler, dat kan ook niet"

Noah
bron: Voetbal International
Sébastien Haller
Sébastien Haller Foto: © Pro Shots

Oud-Ajaxspits Sébastien Haller is bezig aan zijn derde periode bij FC Utrecht, maar het loopt nog niet zoals hij had gehoopt. Dit seizoen nog doelpuntloos en maar één assist op zijn naam.

"Ik ben niet meer dezelfde speler als toen, dat kan ook niet", begint Haller tegenover Voetbal International. "Of ik iets mis? Dat is moeilijk te zeggen. Zeker ook voor mij, omdat ik in het verleden juist wél veel doelpunten heb gemaakt."

"Dat ik niet scoor, is frustrerend, vooral ook omdat ik voel dat het niet alleen om mij gaat. Als dat wél zo was, dan kon ik het makkelijker accepteren", vervolgt de Franse Ivoriaan. 

"Soms zit je als spits in zo’n periode. Maar ik begrijp heus dat het ook om mijn teamgenoten gaat, om iedereen binnen de club, het is belangrijk wat ik laat zien. Alleen al daarvoor, moet ik doelpunten maken."

Haller komt natuurlijk van ver. De spits die samen met Cristiano Ronaldo als enige ooit minstens één goal in alle Champions League-groepswedstrijden maakte, heeft zijn leven gelukkig weer op de rit. "Privé gaat alles nu gelukkig goed, nu op het veld nog."

