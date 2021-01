Geschreven door Auke Kooreman 24 jan 2021 om 14:01

Ajax keert zondagmiddag met drie punten terug naar Amsterdam. Het bleef echter lang spannend, want Ajax miste kans op kans en hield Fortuna zo lang in de wedstrijd.

In de maand met vele toppers moesten Erik ten Hag en co op bezoek bij Fortuna Sittard. Geen ploeg van de traditionele top vier, maar wel een team in vorm. De Limburgers wisten van de laatste zeven competitieduels vijf keer te winnen. Sjors Ultee koos ervoor om met een aanvallende tactiek te beginnen tegen Ajax. Dat leverde vroeg in de wedstrijd wel veel ruimte op voor Ajax. Sébastien Haller en Dusan Tadic kwamen vaak in een kansrijke positie. Ondanks de vele kleine kansen voor Ajax was Fortuna ook gevaarlijk. Lisandro Semedo benutte zijn snelheid uitstekend. Maar de aanvaller was door de lange sprint buiten adem en een beetje uit evenwicht. Met Nicolas Tagliafico hijgend in zijn nek haalde Semedo snel uit en rolde de bal net langs de buitenkant van de paal. Kort na de gemiste kans van Semedo was het aan de andere kant van het veld wel raak. Perr Schuurs leek in eerste instantie trefzeker tegen zijn oude club, maar niet Schuurs, maar Fortuna Sittard spits Sebastiaan Polter kreeg het openingsdoelpunt op zijn naam.

Na de vroege voorsprong werd de wedstrijd alles behalve saai. Beide ploegen kregen veel kansen en mochten vaak de keepers onder vuur nemen. Ondanks alle kansen bleef het tweede doelpunt van de wedstrijd uit. De aantrekkelijke en vriendelijke wedstrijd veranderde in de laatste minuten van de eerste helft naar een geïrriteerde sfeer.

Kort na rust zette de rechtsback Mickeal Tripan de stand gelijk. Ajax was in ondertal achterin en Tadic kon zijn directe tegenstander niet bij houden: 1-1. Ajax had ondanks de gelijkmaker nog genoeg tijd om opzoek te gaan naar de nieuwe voorsprong. Kort na de gelijkmaker scoorde Zakaria Labyad de 1-2, maar die werd correct afgekeurd vanwege hands. Na de gelijkmaker kwam Fortuna niet zo vaak van hun eigen zestien als in de eerste helft. De uitploeg had de thuisploeg letterlijk omsingeld. Na een afgekeurd doelpunt kwam Ajax nog geen tien minuten later wel correct op voorsprong. Semedo lag geblesseerd in de zestien van Ajax, maar Fortuna zelf speelde de bal niet uit en dus deed Ajax dat ook niet. Haller schoof de 1-2 uiteindelijk binnen.

Na de verdiende voorsprong liet Ajax het tempo wat zakken. De ruimtes werden groter, maar de marge bleef één. De aanvallers wisten zich geen raad met de grote ruimtes. Met het oog op het kampioenschap staat de selectie van Ten Hag vaak aan de goede kant van de score. Alleen ontbrak de elegantie en het gemak van doelpunten maken vaak tijdens de wedstrijd.