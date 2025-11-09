Haller scoort tegen Ajax: "Was niet in staat om te genieten"

"Het is erg belangrijk. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor het team. We hebben een zware periode achter de rug. Wij waren vandaag de gelukkige met drie punten. Iedereen verdient dat", zei de spits na afloop bij ESPN.

Volgens Haller is FC Utrecht beloond voor het harde werken. "We waren ons voetballende vermogen niet verloren, maar zelfverzekerdheid. Tegen N.E.C. viel het de goede kant op. Sindsdien bouwden we het weer op en kwamen we weer bij elkaar."

Haller scoorde uitgerekend tegen zijn oude liefde, Ajax. "Ik was niet in staat om te genieten van mijn doelpunt. Ik begin aan ieder duel met een zo goed mogelijke mindset. Je moet niets forceren of overhaasten. Ik ben blij om het team vandaag te kunnen helpen, omdat deze wedstrijd belangrijk is voor heel Utrecht. Hopelijk ga ik meer scoren. Ik probeer iedere dag te verbeteren en de beste versie van mezelf te zijn."