AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Haller scoort tegen Ajax: "Was niet in staat om te genieten"

Amber
bron: ESPN
Sébastien Haller
Sébastien Haller Foto: © Pro Shots

Sébastien Haller bezorgde FC Utrecht zondag de zege op Ajax. De spits, met een verleden in Amsterdam, maakte de winnende: 2-1.

"Het is erg belangrijk. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor het team. We hebben een zware periode achter de rug. Wij waren vandaag de gelukkige met drie punten. Iedereen verdient dat", zei de spits na afloop bij ESPN.

Volgens Haller is FC Utrecht beloond voor het harde werken. "We waren ons voetballende vermogen niet verloren, maar zelfverzekerdheid. Tegen N.E.C. viel het de goede kant op. Sindsdien bouwden we het weer op en kwamen we weer bij elkaar."

Haller scoorde uitgerekend tegen zijn oude liefde, Ajax. "Ik was niet in staat om te genieten van mijn doelpunt. Ik begin aan ieder duel met een zo goed mogelijke mindset. Je moet niets forceren of overhaasten. Ik ben blij om het team vandaag te kunnen helpen, omdat deze wedstrijd belangrijk is voor heel Utrecht. Hopelijk ga ik meer scoren. Ik probeer iedere dag te verbeteren en de beste versie van mezelf te zijn."

Gerelateerd:
Dies Janse

Dies Janse 'klaar met Ajax-beul': "Waardeloos, meteen afgekapt"

0
John Heitinga

Ajax krijgt Heitinga-advies: "Assistent van de volgende trainer"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Sébastien Haller
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd