Haller stelt Ajax gerust: "Ik scoor nooit tegen mijn oude clubs"

Haller kijkt uit naar het duel met Ajax. "Dat is heel erg leuk, want bij Ajax heb ik denk ik de beste momenten uit mijn carrière beleefd", begint hij in een interview met de NOS. "We hadden toen niet veel zwaktes, maar we leerden een harde les. De uitschakeling tegen Benfica kwam ongelooflijk hard aan."

Ajax werd in 2022 in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld door de Portugese topclub. "Ik spreek daar nog steeds veel mensen", vervolgt Haller over zijn tijd bij Ajax. Toch valt het mee met het aantal berichten dat over en weer wordt gestuurd. "Uit mijn tijd zijn er misschien nog vijf spelers over", verklaart de 30-jarige.

Ondanks zijn warme gevoelens voor Ajax telt zondag voor Haller maar één ding: de winst. Mocht hij scoren, dan zal hij echter niet juichen. "Ik zou dat niet vieren, uit respect. Maar om eerlijk te zijn, en dit klinkt misschien grappig, ik scoor nooit tegen mijn oude clubs...", lacht Haller. "Natuurlijk wil ik die reeks beëindigen. Alleen is winnen veel belangrijker."

Tot slot gaat Haller kort in op zijn toekomst. Aan het einde van het seizoen keert hij terug naar Borussia Dortmund, al sluit hij een langer verblijf bij FC Utrecht niet volledig uit. "Ik houd alles open. Je kunt plannen maken, maar uiteindelijk heb je er toch geen controle over...", besluit Haller.